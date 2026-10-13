Aliarmas sostinėje: iš teismo pabėgo teisiamasis

Pareigūnai patvirtino, kad teisiamasis buvo atvežtas iš Kauno į teismo posėdį Vilniuje.
Pasak Vilniaus policijos atstovo Tomo Bražėno, vyrą lydėję pareigūnai nesusikomunikavo ir teisiamasis pasišalino.
Pranešimas apie pabėgusį vyrą gautas spalio 13 d. 16.05 val. Jis pabėgo iš Vilniuje, Laisvės pr., esančio Vilniaus apylinkės teismo kiemo.
Šiuo metu bėglio ieško gausios pareigūnų pajėgos, pasitelkti kinologai.
Priklausomai nuo to, kiek laiko užtruks paieška, gali būti pasitelktas ir sraigtaspranis.
Vyras teisiamas dėl vagystės. Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Paskelbė nuotrauką
„Šiandien, apie 16 val. Vilniuje, Laisvės pr., iš apylinkės teismo kiemo pabėgo vyras, kaltinamas dėl vagystės. Pastebėję šį asmenį, kuo skubiau praneškite policijai“, – feisbuke į žmones kreipėsi Policijos departamentas ir paskelbė ieškomo vyro nuotrauką.
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