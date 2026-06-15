Bendraamžį Žvėryne nužudęs paauglys išgirdo bausmę

Tai žurnalistams po teismo posėdžio pranešė bylą išnagrinėjusios trijų teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Cininas.
„Teisėjų kolegija nusprendė pripažinti kaltu pagal Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 6 punktą ir skirti laisvės atėmimą aštuoniems metams. Kardomosios priemonės suėmimo terminą pratęsti iki nuosprendžio įsiteisėjimo“, – teigė jis.
Be kita ko, teismas nukentėjusiųjų naudai iš kaltinamojo, o jam neturint pakankamai lėšų, iš tėvų, priteisė 100 tūkst. eurų neturtinei žalai ir 11 tūkst. eurų advokato išlaidoms atlyginti.
Teismas konstatavo, kad paauglys nusikaltimą įvykdė itin žiauriai – peiliu ir plaktuku suduodamas aukai ne mažiau kaip 35 smūgius į įvairias kūno vietas.
Anot teisėjo, paauglys savo kaltę visiškai prisipažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detales, nurodė nusikaltimo motyvus, todėl teismas, įvertinęs tai kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę, skyrė ne pačią griežčiausią dešimties metų bausmę, o ją sušvelnino.
A. Cininas pabrėžė, kad nusikaltimas įvykdytas dėl to, kad auka ketino paviešinti informaciją apie kaltinamąjį, jo asmeninį gyvenimą.
„Kurios (informacijos – BNS) turbūt niekas nenorėtų, kad būtų paviešinta. Tai yra toks motyvas. Kitas dalykas, kad šioje byloje kaip visas fonas ėjo patyčios. Tai yra patyčios tiek mokykloje, tiek ir šių dviejų žmonių, manau, tarpusavio santykiuose“, – sakė teisėjų kolegijos pirmininkas.
Teisėjo teigimu, turtinę žalą aukai jau atlygino kaltinamojo tėvai. Teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Kaip rašė BNS, 2010 metais gimusiam nepilnamečiui prokuroras Vytautas Jancevičius prašė skirti dešimt metų laisvės atėmimo.
Ikiteisminis tyrimas pernai rugpjūtį buvo pradėtas gavus vilnietės pranešimą, kad negrįžo tą pačią dieną iš namų išėjęs 2010 metais gimęs jos sūnus.
Dingusiojo kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje Vilniaus Žvėryno mikrorajone. Kitą dieną sulaikytas nužudymu įtariamas paauglys.
(be temos)
(be temos)
(be temos)