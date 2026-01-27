Benediktas Vanagas teisme: tikėtina, kad tai buvo Godos idėja

Paskui buvo apklausiami liudytojai – esami ir buvę minėtų įmonių darbuotojai.
Europos prokuratūros teigimu, 154 tūkst. eurų vertės ES finansuotu projektu turėjo būti teikiamos mobilios automobilių remonto ir priežiūros paslaugos kaimo vietovėse, tačiau faktiškai lėšos buvo panaudotos privatiems tikslams, tarp jų – dalyvavimui Dakaro ralyje. B. Vanago viešoji įstaiga europinę paramą galimai įgijo tarpininkaujant bendrovei „Gerdista“.
Prokuroras Darius Karčinskas antradienį teisme teiravosi B. Vanago, kas buvo šio projekto sumanytojas.
„Tikėtina, kad tai buvo Godos idėja daryti šį projektą. Ji paklausė, ar galėčiau padėti savo žiniomis ir kontaktais“, – atsakė lenktynininkas.
B. Vanagas, kaip ir anksčiau, tvirtino minėtame projekte nedalyvavęs.
„Nesvarsčiau ir neplanavau dalyvauti jokiuose projektuose“, – sakė kaltinamasis.
Prokuratūros manymu, europinę paramą „Gerdista“ panaudojo įsigyjant įvairią techniką ir įrangą, kuri gali būti panaudota kaimo vietovėse įrengiant mobilų autoservisą, tačiau gali būti naudojama ir aptarnaujant automobilius lenktynėse.
„Nacionalinis automobilių klubas“ pirko mobilaus serviso sunkvežimių teikiamas galimybes ir darbo jėgą“, – sakė B. Vanagas.
Jis patvirtino, kad „Gerdista“ klubui teikė paslaugas ir Lietuvoje, ir užsienyje – ES, Saudo Arabijoje.
B. Vanagas pripažino, kad „Gerdistoje“ dirbo „Nacionalinio automobilių klubo“ darbuotojai. Prokuroras klausė, ar būsimų „Gerdistos“ darbuotojų B. Vanagas arba G. Mankutė prašė užregistruoti savo gyvenamąją vietą kaimo vietovėse.
„Kaip čia pasakyti? Suprantu ko jūs klausiate... Neatsiminsiu“, – atsakė B. Vanagas.
G. Mankutė parodymus davė praeitame posėdyje. Ji neigė kaltę ir sakė nieko blogo nepadariusi.
Minėta suma iš ES fondo buvo suteikta pagal 2014–2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programą.
Europos prokuratūrai kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliekant ikiteisminį tyrimą, ES lėšos buvo sugrąžintos.
