 Daugiabučio kieme – masinės muštynės: neeilinis įvykis ant kojų sukėlė kone visą Šeškinę

Daugiabučio kieme – masinės muštynės: neeilinis įvykis ant kojų sukėlė kone visą Šeškinę

2026-06-02 11:28
Ugnė Rekašiūtė (LNK)

Sostinės Šeškinės rajoną sudrebino masinės muštynės. Viename iš daugiabučių kiemų santykius kumščiais aiškinosi net šeši ukrainiečiai. Gausios policijos pajėgos muštynes nutraukė, suguldė įtariamuosius ant žemės, tačiau neramumų įkarštyje apgadinti keli kieme stovėję vilniečių automobiliai.

<span>Daugiabučio kieme – masinės muštynės: neeilinis įvykis ant kojų sukėlė kone visą Šeškinę</span>
Daugiabučio kieme – masinės muštynės: neeilinis įvykis ant kojų sukėlė kone visą Šeškinę / Feisbuko grupės „Šeškinė“, LNK vaizdo įrašo stop kadrai

Šeši ant žemės paguldyti vyrai ir gausios policijos pajėgos – toks vaizdas sekmadienio vakarą užfiksuotas viename sostinės daugiabučių kiemų.

Neeilinis įvykis ant kojų sukėlė kone visą Šeškinę – dalis gyventojų skubėjo laukan visko pamatyti iš arti, būrys stebėjo pro langus.

„Su panele norėjome vakare išeiti pasivaikščioti. Per laiptinės langus pamatėme, kad stovi policijos ekipažas ir kažkokie žmonės. Išėjome į kitą pusę ir viskas“, – pasakojo Šeškinės gyventojas Justas.

Kiti gyventojai apie po langais įvykusias masines muštynes sužinojo tik kitą dieną – iš socialinių tinklų.

„Mačiau pranešimus, kad čia vyko kažkokie neramumai. Kad čia kartas nuo karto taip nutinka, tai žinau. Esu gyvenęs ilgesnį laiką Naujininkuose, tai visokių tų neramumų matęs“, – teigė Šeškinės gyventojas Marius.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Sekmadienį, apie pusę dešimtos vakaro, šeši vyrai viename daugiabučio kieme puolė vienas kitam į atlapus. Muštynes nutraukė pasirodę policijos pareigūnai – pirmiausia konfliktuojančius paguldė ant žolės, o vėliau išsivežė.

„Vienas bandė pasišalinti, bet buvo sulaikytas. Buvo nustatytos asmenybės, patikrintas girtumas. Visi asmenys buvo neblaivūs“, – informavo Penktojo policijos komisariato atstovas Laimonas Pradkelis.

Aiškindamiesi santykius kumščiais, vyrai griuvinėjo ant kieme stovinčių automobilių. Apgadinti du – „Toyota“ ir „Kia“ markių automobiliai.

„Savininkai pareiškė dėl to pretenzijas. Tyrimo metu į tuos klausimus bus atsakyta. Nebuvo labai stipriai apgadinti, bet turtinė žala padaryta“, – aiškino L. Pradkelis.

Feisbuko grupės „Šeškinė“ vaizdo įrašas

Muštynių dalyviams pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos trikdymo. Jiems gresia bauda arba areštas iki 3 mėnesių.

„Dabar pirmas atvejis čia toks didesnis. Kad šiaip susipeša, tai čia, žinote“ – kalbėjo Šeškinės gyventojas Stasys.

„Savaitgaliais išgėrę žmonės praeina, bet kad muštųsi – tai ne. Čia ekipažai labai mažai važinėja, nebūna kažkokio rimto įvykio“, – sakė Justas.

Policijos teigimu, masinės muštynės daugiabučių kiemuose yra itin retos, tačiau gyventojai neslepia – tenka visko pamatyti.

„Butelio nepasidalinimai... Esu pats asmeniškai kvietęs policiją. Dėl dozės, kažkas kažką paskundė, laiptinėje būdavo muštynės“, – pasakojo Marius.

Masinių muštynių dalyviai – ukrainiečiai.

„Neišskirčiau jokios tautybės šiuo atžvilgiu. Pasitaiko visiems, ypač kai yra alkoholis, tai nutinka visiems“, – pabrėžė L. Pradkelis.

„Žinau, kad lietuviai Jungtinėje Karalystėje tą patį daro – susimuša ir statybvietėse, ir darbo vietose, ir fabrikuose“, – teigė Marius.

Kodėl vyrai nutarė pasimosuoti kumščiais, kol kas neaišku. Neoficialiomis žiniomis, muštynių dalyviai gerai pažįstami ir gyvena viename iš daugiabučių.

Šiame straipsnyje:
Šeškinė
muštynės
ukrainiečiai
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Kodėl vis dar nepradėta rusakalbių imigrantų deportacija? Ar "vyriausybė" ir "prezidentas" akli?
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