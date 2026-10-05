Dėl galimai sudeginto Korano įtarimai pareikšti keturiems asmenims

„Šiame tyrime įtarimai yra pareikšti keturiems asmenims“, – BNS pirmadienį sakė Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
„Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl, įtariama, viešosios tvarkos pažeidimo ir kurstymo prieš žmonių grupę dėl jų religijos, renkami tyrimui reikšmingi duomenys“, – pridūrė ji.
Pasak G. Vitkauskaitės-Šatkauskienės, siekiant nepakenkti atliekamam ikiteisminiam tyrimui, detalesnė informacija šiuo metu neviešinama.
Koranas ar į jį panaši knyga buvo deginama rugsėjo 13-osios naktį sostinės Etmonų gatvėje, prie baro „Bix“.
Knygos deginimo vaizdo įrašas išplito internete.
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