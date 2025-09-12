Gaisras suskystintų dujų pilstymo stotyje Vilniuje likviduotas, pavojaus visuomenei nebėra

„Paskelbta likvidacija. Pavojaus visuomenei dėl šio gaisro nebėra“, – BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius.
Jo duomenimis, gaisro likvidacija paskelbta 20.09 val., šiuo metu gaisravietėje vyksta baigiamieji darbai.
Pavojaus visuomenei dėl šio gaisro nebėra.
Prieš tai dujų stotis, kurioje yra 30 vamzdynais sujungtų stacionarių rezervuarų, buvo apžiūrėta dronu su termovizoriumi.
„Vietas, kur buvo užfiksuotas galimas temperatūrų skirtumas, apžiūrėjo ugniagesiai su įmonės technologais, įsitikino, kad dujų nuotėkio nėra. Tuomet paskelbta gaisro likvidacija“, – nurodė D. Gurevičius.
Anot PAGD, taip pat atšaukta 350 metrų spindulio evakuacijos zona ir atnaujintas eismas Baltosios Vokės gatve.
Kaip rašė BNS, gaisras dujų pilstymo stotyje buvo lokalizuotas apie 18 val., kiek anksčiau, prieš 16 val. užgesintas degęs stacionarus dujų rezervuaras, kas ženkliai priartino prie gaisro likvidavimo.
Lokalizacija gesinimo darbuose laikomas toks momentas, kai gaisravietėje esamų pajėgų pakanka suvaldyti kylančias rizikas, kad gaisras nebeplistų. Likvidacija vadinamas visiškas gaisro užgesinimas, po kurio atliekami baigiamieji darbai.
Gaisras suskystintų dujų stotyje sostinėje kilo trečiadienį ryte, kai užsidegė aštuoni vagonai, o vėliau – ir vienas iš stacionarių rezervuarų.
Užgesinus gaisrą, pareigūnai ketina atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau sakė, kad, pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas.
Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, kuris buvo pristatytas į ligoninę, jį apklausė policijos pareigūnai.
„Orlen Lietuva“ BNS anksčiau patvirtino, kad užsidegę ir sprogę dujų vagonai priklauso šiai bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitos“ teritorijoje.
