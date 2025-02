Girtai vairavusiai Radvilei – teismo verdiktas

Teismas atėmė iš jos teisę vairuoti dvejus metus. Be to, nusprendė išieškoti 15 tūkst. eurų – pusę konfiskuotino automobilio vertės. Ši suma ne vėliau kaip per tris dienas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo privalo būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Teismo nuomone, tokia suma yra proporcinga padaryto nusikaltimo pavojingumo pobūdžiui ir laipsniui, atsižvelgiant į kaltinamosios teigiamą asmenybę, turtinę padėtį bei kitas teismo įvertintas aplinkybes.

Beje, mašina nepriklauso E. Radvilei, ji pirkta lizingo būdu ir dar priklauso bankui.

E. Radvilė nuo atsakomybės atleista pagal tėvo laidavimą. Laidavimo terminas – vieneri metai.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

Nagrinėjant E. Radvilės baudžiamąją bylą dėl vairavimo, kai girtumas viršija pusantros promilės, prokuroras siūlė iš kaltinamosios konfiskuoti beveik 30 tūkst. eurų ir atimti teisę vairuoti dviem metams.

Teisiamoji prašė atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal tėvo laidavimą.

Kaip rašė BNS, pernai spalio 2 dieną, apie 19 val., E. Radvilės vairuojamas automobilis BMW buvo sustabdytas Vilniuje, Žalgirio gatvėje. Policijos dėmesį BMW atkreipė, nes pravažiavo pro šviesoforą degant raudonam signalui.

Vairuotojai buvo nustatytas 2,06 promilės girtumas. Moteris vežėsi mažametę dukrą, gimusią 2015 metais.

Teismo posėdyje E. Radvilė papasakojo, kad tądien buvo jos mamos gimimo diena. Ji ta proga namuose išgėrė, paskui nusprendė nuvežti mamai moliūgų.

E. Radvilė pasakojo, kad išgėrė stiklinę viskio prieš išvažiuodama, maždaug pusvalandis iki jos sustabdymo. Moteris sakė jautusis normaliai, manė, kad gali vairuoti.

Buvusi kandidatė į sostinės meres ne kartą bausta už Kelių eismo taisyklių pažeidimus: leidžiamo greičio viršijimą, važiavimą viešojo transporto juosta ir kitus nusižengimus.

Mokslų daktarė E. Radvilė yra asociacijos Lietuvos IT vadovų CIO.LT vadovė, taip pat savanorių asociacijos „Gedimino Legionas“ prezidentė ir „Skaidrumo akademijos“ mentorė. Ji yra bendrovės „Cyber&We“ vadovė.

Į Vilniaus mero postą E. Radvilė kandidatavo 2023 metų rinkimuose.