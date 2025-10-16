 Iš gyventojų sąskaitų sukčiai lobo dešimt dienų

2025-10-16 13:39
BNS inf.

Iš trijų sostinės ir Vilniaus rajono gyventojų sukčiai per pastarąsias dešimt dienų išviliojo 42,1 tūkst. eurų.

Asociatyvi freepik nuotr.

Kaip ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas, spalio 15-osios popietę 1982 metais gimusiai moteriai namuose Vilniaus rajone bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir suvedus duomenis, nuo jos sąskaitos apgaule nuskaičiuota 12 tūkst. eurų.

1957 metais gimusi Vilniaus gyventoja pareigūnams pranešė, kad spalio 10-ąją jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatę elektros tinklų ir policijos darbuotojais, jie apgaulės būdu išviliojo 13,8 tūkst. eurų.

Tuo metu 1949 metais gimusi sostinės gyventoja pareiškė, kad spalio 5–10 dienomis jai skambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, išviliojo beveik 16,3 tūkst. eurų.

Moteris į namus atvykusiam nepažįstamajam atidavė dvi banko korteles, kurias panaudojus buvo pasisavinti pinigai.

Policija pradėjo tris ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.

