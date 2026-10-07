 Į automobilį Vilniuje atsitrenkė ir susižalojo vaikas

Į automobilį Vilniuje atsitrenkė ir susižalojo vaikas

2026-10-07 08:53
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vilniuje ant grindinio nukrito ir susižalojo per gatvę ėjęs mažametis.

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<span>Į automobilį Vilniuje atsitrenkė ir susižalojo vaikas</span>
Į automobilį Vilniuje atsitrenkė ir susižalojo vaikas / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko antradienį apie 15.15 val., Vinco Kudirkos ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžoje.

Automobiliui „Kia“, kurį vairavo vyras (gim. 1974 m.), sukant į kairę ir sustojus praleisti važiavusio automobilio bei vėl pajudėjus, į automobilį „Kia“ atsitrenkė per pėsčiųjų perėją ėjęs mažametis (gim. 2014 m.).

Vaikas nukrito ant grindinio ir susižalojo.

Ligoninės medikai nukentėjusiajam suteikė pagalbą, toliau jis gydomas ambulatoriškai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl avarijos. 

Šiame straipsnyje:
nepilnametis
avarija
sužalojimai

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