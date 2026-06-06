Į namus atvykę sukčiai apgaulės būdu iš vilniečių išviliojo daugiau nei 10 tūkst. eurų

Penktadienį, apie 9.30 valandą, Loretos Asanavičiūtės gatvėje dvi nepažįstamos moterys, prisistačiusios „Sodros“ darbuotojomis, apgaule pateko į 1940 metais gimusios moters butą ir pavogė 2 900 eurų.
Kitas panašus nusikaltimas užfiksuotas penktadienį, apie 14 valandą, Dzūkų gatvėje. Dvi nepažįstamos moterys, prisistačiusios pašto darbuotojomis, apgaule pateko į 1941 metais gimusios moters butą ir pavogė 5 550 eurų.
Dar vienas incidentas užregistruotas penktadienį, apie 16.15 valandą, Savanorių prospekte. Nepažįstama moteris, prisistačiusi masažiste, apgaule užėjo į 1939 metais gimusios moters butą ir pavogė apie 1 115 eurų bei auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius. Padarytas nuostolis siekia apie 2 tūkst. eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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