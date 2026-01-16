Į Valdemaro Rupšio teismą atvykęs nepažįstamasis norėjo laiduoti už kaltinamąjį

Apklausti gydytojas odontologas Marius Rimašauskas, buvęs krašto apsaugos ministro karinis patarėjas Aurelijus Motiejūnas, buvęs kariuomenės vado padėjėjas Giedrius Anglickis ir buvęs kariuomenės vado adjutantas Ignas Baltakis.
Baigus liudytojų apklausą, teisėja Ugnė Gailiūnienė sprendė ar priimti su byla nesusijusio asmens prašymą. Jis teismo posėdyje pristatė Lietuvos piliečiu. Vyras prašė atleisti V. Rupšį nuo atsakomybės pagal jo laidavimą.
„Niekada nesame bendravę su šiuo asmeniu. Mes apie tai nieko nežinome“, – nustebo V. Rupšio advokatas Arūnas Petrauskas.
Jam pritarė ir prokuroras. Teisėja prašymo dėl laidavimo nepriėmė.
Byloje buvusiam kariuomenės vadui pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, o karo medikui Šarūnui Ratkui – dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Abu kaltinamieji kaltės nepripažįsta.
Pirmasis penktadienio posėdyje buvo apklaustas buvęs kariuomenės vado padėjėjas užsienio klausimams G. Anglickis. Parodymus jis davė nuotoliu.
Jis papasakojo, kad 2022 metais su V. Rupšiu dalyvavo pratybose Vokietijoje. Kaip jam lūžo dantis, nematė. Generolas jam sakė, kad tai įvyko pietų metu.
„Aš tuose pietuose nedalyvavau“, – sakė G. Anglickis.
Vėliau jis patikslino, kad sėdėjo prie kito stalo ir nematė, kaip V. Rupšiui nutiko nelaimė. Vėliau vadas jam sakė, kad lūžo dantis, jam skauda.
Po to buvo apklaustas gydytojas odontologas M. Rimašauskas, Vilniuje suteikęs V. Rupšiui pirmąją pagalbą praėjus kelioms dienoms po įvykio. Generolas jam sakė, kad toliau dantį tvarkys Kaune.
Buvęs krašto apsaugos ministro karinis patarėjas A. Motiejūnas parodymus davė nuotoliu.
Jis papasakojo, kad Š. Ratkus 2022 metų liepos 25 dieną jam atsiuntė laišką, kuriame rašė apie V. Rupšio traumą ir galimą kompensaciją. Buvęs ministro karinis patarėjas sakė nežinantis, kodėl Š. Ratkus jam atsiuntė tą laišką.
„Nežinau, kodėl man atsiuntė. Reiktų Š. Ratkaus klausti“, – sakė A. Motiejūnas.
Š. Ratkus tuo metu buvo Karo medicinos tarnybos vado pavaduotojas.
A. Motiejūnas sakė mažai ką atsimenantis apie tuos įvykius, nes tuo metu ruošėsi naujoms pareigoms ir jam rūpėjo kiti dalykai. A. Motiejūnas tuo metu rengėsi užimti „Geležinio Vilko“ brigados vado pareigas.
Š. Ratkus teisme sakė, kad parašyti laišką A. Motiejūnui jam, matyt, kažkas liepė, bet jis neatsimenantis, kas.
Buvęs kariuomenės vado adjutantas I. Baltakis teisme papasakojo, kad komandiruotės Vokietijoje metu 2022 metų liepą, vykstant vokiečių ir lietuvių karių bendroms pratyboms, pietaujant pastebėjo, kad vadui kažkas nutiko, jis susiėmė už žando. Vėliau V. Rupšys adjutantui pasakęs, kad sukando kažką kietą.
I. Baltakio manymu, V. Rupšiui priklausė kompensacija, nes dantis lūžo komandiruotės, t. y. tarnybos metu.
Prokuroras Stanislavas Barsulis teiravosi I. Baltakio ar keitėsi jo pareigos, tarnybos vieta po aptariamų įvykių. I. Baltakis atsakė, kad po to jis buvo ilgam išsiųstas mokytis į Vokietiją.
Kitame teismo posėdyje planuojama apklausti paskutinius penkis liudytojus.
BNS skelbė, kad eidamas kariuomenės vado pareigas V. Rupšys įsidėjo apie 4 tūkst. eurų kainavusius dantų implantus, už kuriuos sumokėjo kariuomenė. Ant danties, kuris nulūžo, anksčiau buvo pritvirtintas gretimo danties protezas („karūnėlė“), todėl buvo įdėti du implantai.
Jis tuomet sakė, kad 2022 metais lankydamas karius patyrė odontologinę traumą, įvykis buvo pripažintas susijęs su tarnyba, todėl apmokėtas krašto apsaugos sistemos lėšomis.
Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba, gavusi Krašto apsaugos ministerijos pranešimą.
Buvęs kariuomenės vadas teigia parodymus duosiantis, kai bus išklausyti visi liudytojai ir išnagrinėta medžiaga.
