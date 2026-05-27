 Ieškomas Vilniuje balandžio mėnesį dingęs nepilnametis Jordanas

Ieškomas Vilniuje balandžio mėnesį dingęs nepilnametis Jordanas

gali lankytis Kaune, Panevėžyje, Vilniuje
2026-05-27 17:41
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sostinės policija ieško nuo balandžio mėnesio Vilniuje dingusio nepilnamečio Jordano Kaušo, gimusio 2009 metais.

Jordanas Kaušas
Jordanas Kaušas / P. Peleckio/BNS, policijos nuotr.

Anot Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), balandžio 16 d. apie 14.30 val. ieškomas nepilnametis išėjo iš šeiminių namų Vilniuje ir į juos negrįžo.

J. Kaušo požymiai: apie 175 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų plaukų.

Policijos duomenimis, vaikinas vilkėjo juodą striukę, mūvėjo mėlynus džinsus, avėjo žalius sportbačius „New Balance“. Nepilnametis gali lankytis Kaune, Panevėžyje, Vilniuje.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus AVPK Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Arminą Bračą, tel. +370 700 56552, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Jordanas Kaušas
Vilnius
dingo nepilnametis
ieško policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų