Incidentas sostinės centre: paauglys elektriniu mopedu pervažiavo policininkei koją

Įvykis užfiksuotas 19.24 val. Vilniuje, Gedimino prospekte, kai 1998 metais gimusi policijos pareigūnė priėjo prie sankryžoje stovėjusio elektrinio mopedo „Talaria“, kurį vairavo 2009 metais gimęs nepilnametis. Pareigūnė siekė patikrinti, ar vairuotojas turi teisę vairuoti šią transporto priemonę.
Nepilnametis staiga pradėjo judėti ir pervažiavo policijos pareigūnei koją. Pareigūnė, kuriai buvo suteikta medicininė pagalba, gydoma ambulatoriškai.
Pradėta administracinio nusižengimo teisena.
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