 Incidentas sostinės centre: paauglys elektriniu mopedu pervažiavo policininkei koją

Incidentas sostinės centre: paauglys elektriniu mopedu pervažiavo policininkei koją

2026-06-07 08:56
ELTOS inf.

Šeštadienį Vilniaus centre nepilnametis elektriniu mopedu pervažiavo policijos pareigūnei koją.

<span>Incidentas sostinės centre: paauglys elektriniu mopedu pervažiavo policininkei koją</span>
Incidentas sostinės centre: paauglys elektriniu mopedu pervažiavo policininkei koją / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Įvykis užfiksuotas 19.24 val. Vilniuje, Gedimino prospekte, kai 1998 metais gimusi policijos pareigūnė priėjo prie sankryžoje stovėjusio elektrinio mopedo „Talaria“, kurį vairavo 2009 metais gimęs nepilnametis. Pareigūnė siekė patikrinti, ar vairuotojas turi teisę vairuoti šią transporto priemonę.

Nepilnametis staiga pradėjo judėti ir pervažiavo policijos pareigūnei koją. Pareigūnė, kuriai buvo suteikta medicininė pagalba, gydoma ambulatoriškai.

Pradėta administracinio nusižengimo teisena.

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