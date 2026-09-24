Išėjusi iš namų Vilniuje dingo 20-metė Viktorija Marija: policija prašo pagalbos

Anot teisėsaugos, 2006 metais gimusi mergina rugsėjo 21 dieną apie 14 val. išėjo iš K. Kalinausko gatvėje esančių namų ir į iki šiol į juos negrįžo.
Ieškoma mergina yra apie 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, juodų iki pečių plaukų, žalių akių.
Kuo vilkėjo išeidama, nėra žinoma, su savimi ji turėjo mobiliojo ryšio telefoną, tačiau šiuo metu jis yra išjungtas.
Asmenis, mačiusius šią merginą ar žinančius jos buvimo vietą, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Angelina Kopač telefonu +370 700 56 709, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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