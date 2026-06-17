 Įspūdingą sumą vilnietė sukčiui atidavė tiesiai į rankas

Įspūdingą sumą vilnietė sukčiui atidavė tiesiai į rankas

2026-06-17 09:11
BNS inf.

Vilniuje iš moters sukčiai išviliojo daugiau nei 107 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė policija.

<span>Įspūdingą sumą vilnietė sukčiui atidavė tiesiai į rankas</span>
Įspūdingą sumą vilnietė sukčiui atidavė tiesiai į rankas / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Teisėsaugos duomenimis, birželio 16 d. į pareigūnus kreipėsi 1960 metais gimusi moteris. Ji pareiškė, kad laikotarpiu nuo praėjusio trečiadienio iki šio antradienio Vilniuje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba.

Medicinos įstaigos darbuotoju, banko darbuotoju ir policijos pareigūnu prisistatę sukčiai apgaulės būdu išviliojo 107 tūkst. 300 eurų.

Šiuos pinigus nukentėjusioji namuose pati atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
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