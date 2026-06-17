Įspūdingą sumą vilnietė sukčiui atidavė tiesiai į rankas

Teisėsaugos duomenimis, birželio 16 d. į pareigūnus kreipėsi 1960 metais gimusi moteris. Ji pareiškė, kad laikotarpiu nuo praėjusio trečiadienio iki šio antradienio Vilniuje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba.
Medicinos įstaigos darbuotoju, banko darbuotoju ir policijos pareigūnu prisistatę sukčiai apgaulės būdu išviliojo 107 tūkst. 300 eurų.
Šiuos pinigus nukentėjusioji namuose pati atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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