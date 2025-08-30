Ką šventė Vilniaus apskrityje policijos pareigūnų sustabdyti girti vairuotojai?

Kaip teigiama, rugpjūčio 29 d. apie 13.20 val. Vilniuje, Ozo gatvėje, neblaivus (2,10 prom.) vyras, gimęs 2002 metais, vairavo automobilį BMW.
Tą pačią dieną, apie 18.32 val. Trakų rajone, Senųjų Trakų seniūnijos teritorijoje esančiame Rubežiaus kaime, automobilis „Nissan Navara“, vairuojamas neblaivaus (2,29 prom.) vyro, gimusio 1991 metais, kliudė automobilį „Peugeot“ ir nuvažiavo nuo kelio.
Šiek tiek vėliau, apie 18.50 val., Švenčionių rajone, Švenčionėliuose, Partizanų gatvėje, neblaivus (3,29 prom.) vyras, gim. 1968 metais, vairavo automobilį „Opel Vectra“.
Taip pat rugpjūčio 29 d. apie 20.13 val. Vilniaus rajone, Pagirių seniūnijos teritorijoje, Pagirių kaime, neblaivus (3,21 prom.) vyras, gimęs 1977 metais, vairavo automobilį „VW Passat“.
O apie 20.15 val. Vilniaus rajone, Bezdonių seniūnijos teritorijoje, Aukštuolės kaime, neblaivus (2,78 prom.) vyras, gimęs 1983 metais, vairavo automobilį „VW Passat“.
Po eismo įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo esant neblaiviam.
