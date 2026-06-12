Kalėjimo kameros tualete broliai slėpė tabaką su psichotropinėmis medžiagomis

Kaip penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra, 1994 metais gimusiam R. D. ir 1999 metais gimusiam M. D. skirta po 45 paras arešto.
Subendrinęs su ankstesniu teismo nuosprendžiu, teismas nustatė, kad M. D. kalėjime turi praleisti daugiau nei šešerius metus.
Šis teismo nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Bylos duomenimis, laisvės atėmimo bausmes Vilniaus kalėjime atliekantys broliai vienos kameros tualeto patalpoje neteisėtai laikė tabaką, kuriame buvo psichotropinės medžiagos – sintetinio kanabinoido.
Šį tabaką su psichotropine medžiaga 2025 metų gegužę kratų metu rado ir paėmė Kalėjimų tarnybos pareigūnai.
Ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu broliai savo kaltės dėl draudžiamų medžiagų laikymo nepripažino, bet teismui nekilo abejonių, kad psichotropinę medžiagą tualete laikė abu kaltinamieji.
Bylos duomenimis, nuo 2025 metų balandžio iki gegužės pradžios rakinamoje kameroje gyveno tik jie, jokie kiti asmenys, išskyrus Vilniaus kalėjimo pareigūnus ir ten dirbančius nuteistuosius, į ją patekti ilgesniam laikui negalėjo.
Broliai anksčiau ne kartą teisti už smurtinius ir turtinius nusikaltimus, neteisėtą disponavimą narkotikais, vienas jų – už nužudymą.
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