Kontrabanda balionais gerokai apkarto: turės sumokėti didžiulę baudą ir atlyginti žalą oro uostams

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus regiono apylinkės teismas 1993 metais gimusį D. K. pripažino kaltu dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.
Subendrinęs su ankstesniu teismo nuosprendžiu skirta ir nesumokėta baudos dalimi, teismas vyrui skyrė galutinę 20 tūkst. eurų baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – automobilio vertę atitinkančios 880 eurų sumos konfiskavimą.
Teismas taip pat visiškai tenkino civilinio ieškovo – Lietuvos oro uostų ieškinį, bendrovei iš D. K. priteisdamas 22,1 tūkst. eurų su 5 proc. metinėmis palūkanomis iki visiško žalos atlyginimo.
Kaip konstatavo teismas, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys įrodė, kad anksčiau už kontrabandą jau teistas D. K., veikdamas organizuotoje grupėje, per Lietuvos valstybės sieną gabeno muitinei privalomus pateikti daiktus, taip pat pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes.
Tokiais tyčiniais nuteistojo veiksmais buvo trikdomas ir oro uosto darbas. Lietuvos oro uostai civiliniame ieškinyje nurodė, kad naktį iš spalio 21-osios į spalio 22-ąją orlaivių eismas dėl balionų grėsmės buvo sustabdytas daugiau nei aštuonioms valandoms.
Šiuo laikotarpiu buvo atšaukti 25 skrydžiai, į kitus oro uostus nukreipti devyni, atidėti 20 skrydžių, paveikiant beveik 7 tūkst. keleivių ir sukeliant iš nuteistojo išieškomo dydžio žalą.
Nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Bylos duomenimis, minėtą praėjusių metų spalio naktį veikdamas organizuotoje grupėje su Baltarusijoje esančiais asmenimis, pagal iš anksto suderintą nusikaltimo planą nuteistasis nuvyko į Vilniaus rajono Pajuodžių kaime esantį miško masyvą paimti iš Baltarusijos atskraidintų cigarečių.
Pasieniečiai D. K. sulaikė, kai kontrabanda balionais atgabentus 1,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos akcizų ženklais jis nešė krauti į automobilį „Volkswagen Passat“. Bendra sulaikytų cigarečių vertė su privalomais mokėti mokesčiais – 7,7 tūkst. eurų.
(be temos)