Kontrabandą gabenęs Švenčionių rajono gyventojas užsidirbo krūvą baudų

Vairuotojas neturėjo nei teisių, nei automobilio „Peugeot 406“ draudimo, nei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, kuris privalomas būnant pasienio ruože. Be to, automobilis buvo be privalomosios techninės apžiūros.

Ketvirtadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardos pasieniečiai, vykdydami tarnybą Švenčionių rajono Vosiūnų kaime, pastebėjo iš vieno namo kiemo išvažiuojantį automobilį „Peugeot 406“. VSAT pareigūnams mašina pasirodė įtartina, todėl buvo nuspręsta ją patikrinti. Vairuotojas pakluso pasieniečių nurodymui ir sustojo, tačiau iššokęs iš automobilio atsitraukė nuo jo ir pradėjo neigti vairavęs. VSAT šis 34-erių Švenčionių rajono gyventojas jau žinomas, nes anksčiau buvo įkliuvęs su kontrabanda. Automobilyje kartu vyko 41-erių to paties rajono gyventojas.

Pasieniečiams paprašius pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą, kuris būtinas esant pasienio ruože, automobilį vairavęs vyras jo neturėjo. Automobilį, kuris priklauso kitam asmeniui, jis vairavo neturėdamas tam teisės. „Peugeot 406“ neturėjo galiojančios techninės apžiūros, automobilis nedraustas transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Jo bagažinėje pasieniečiai aptiko keturis polietilenu apvyniotus ryšulius. Juose buvo 2 tūkst. pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos akcizo ženklais.

Švenčionių rajono gyventojai įvykio aplinkybėms išsiaiškinti ir administraciniam protokolui surašyti buvo pristatyti į Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardą.

Už akcizinių prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką, šį pažeidimą padarius pakartotinai, automobilį vairavusiam vyrui gresia bauda nuo 5760 iki 6 tūkst. eurų. Be to, jam teks atsakyti ir už kitus nusižengimus. Už Pasienio teisinio režimo taisyklių pažeidimą, t. y. buvimą pasienio ruože be dokumentų, padarytą pakartotinai, Švenčionių rajono gyventojui bus skirta bauda nuo 90 iki 170 eurų. Už transporto priemonės vairavimą neturint teisės ją vairuoti - bauda nuo 300 iki 450 eurų. Už transporto priemonės vairavimą su negaliojančiu valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu vyrui gresia bauda nuo 50 iki 100 eurų. Dėl to, kad automobilis buvo be privalomosios techninės apžiūros, jo vairuotojui dar bus skirta bauda nuo 30 iki 40 eurų.

Kartu vykusiam to paties rajono gyventojui už akcizinių prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką gresia bauda nuo 5200 iki 6000 eurų.

Pasieniečiai po apklausos abu vyrus paleido įteikę jiems šaukimus atvykti į teismą. Cigaretės ir automobilis saugomi Adutiškio pasienio užkardoje.