Moters nužudymas Vilniuje: sulaikyti du vyrai

Kaip portalą informavo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK), sulaikyti du vyrai, gimę 1982 m. ir 2000 m., kurie, kaip įtariama, nužudė moterį.
Skelbiama, jog apie mirusios moters kūną policija pranešimą gavo trečiadienį apie 10.45 val.
„Atvykus nurodytu adresu apie 10.55 val. apleistame pastate antro aukšto bendro naudojimo koridoriuje rastas ant grindų gulintis galimai moters, gimusios 1977 m. kūnas su smurto žymėmis. Atvykusi greitoji medicinos pagalba konstatavo moters mirtį, aplinkybės tikslinamos“, – LRT.lt informavo Vilniaus apskrities VPK.
Skelbta, jog Vilniaus centre esančiame apleistame viešbutyje sumuštos, kraujuojančios moters kūną pamatė praeivis.
