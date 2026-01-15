Naktį į degalinę atėjo kruvinas vyras perdurtu pilvu

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie įvykį buvo gautas sausio 15 d. 3.45 val. Degalinės „Viada“ operatorė pranešė, kad į degalinę Naugarduko gatvėje atėjo jaunas vyras. Jis buvo visas kraujuotas.
Į įvykio vietą atvykę medikai 1998 metais gimusį nukentėjusįjį su durtine žaizda pilvo srityje skubiai išvežė į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę.
Jis paaiškino, kad gatvėje prie jo priėjo nepažįstamas vyras ir mažiausiai vieną kartą aštriu daiktu dūrė į pilvą.
Dėl sužalojimų nukentėjusysis paguldytas į minėtą gydymo įstaigą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
(be temos)