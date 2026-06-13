 Naktį Vilniuje žuvo elektriniu dviračiu važiavęs paauglys

Naktį Vilniuje žuvo elektriniu dviračiu važiavęs paauglys

2026-06-13 08:31
Ainis Gurevičius (BNS)

Vilniuje, Šeimyniškių gatvėje, šeštadienio naktį žuvo automobilio partrenktas elektriniu dviračiu važiavęs nepilnametis, pranešė Policijos departamentas.

<span>Naktį Vilniuje žuvo elektriniu dviračiu važiavęs paauglys</span>
Naktį Vilniuje žuvo elektriniu dviračiu važiavęs paauglys / V. Skaraičio/ BNS, magnific.com nuotr.

Policijos duomenimis, apie 4.30 val. Šeimyniškių gatvėje, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas užsienio šalies piliečio, partrenkė į gatvę elektriniu dviračiu staiga išvažiavusį nepilnametį, gimusį 2010 metais.

Važiuojamojoje dalyje ant parvirtusio dviratininko užvažiavo ta pačia kryptimi važiavęs „Toyota Corolla“. Vaikinas žuvo vietoje.

Abu automobilių vairuotojai buvo blaivūs.

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