Naktį Vilniuje žuvo elektriniu dviračiu važiavęs paauglys

Policijos duomenimis, apie 4.30 val. Šeimyniškių gatvėje, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas užsienio šalies piliečio, partrenkė į gatvę elektriniu dviračiu staiga išvažiavusį nepilnametį, gimusį 2010 metais.
Važiuojamojoje dalyje ant parvirtusio dviratininko užvažiavo ta pačia kryptimi važiavęs „Toyota Corolla“. Vaikinas žuvo vietoje.
Abu automobilių vairuotojai buvo blaivūs.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai