 Iš naktinio klubo – su svetimais daiktais: sostinės policija turi klausimų šiai moteriai

2026-01-26 13:58 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos komisariate atliekamas ikiteisminis dėl vagystės.

Vilniaus apskr. VPK nuotr.

Kaip teigiama, 2025 m. gruodžio 14 d. apie 5.30 val. Vilniuje, Vilniaus gatvėje esančiame naktiniame klube „Anna Mesha. Butas“ nenustatytos tapatybės moteris pasisavino jai nepriklausančius daiktus.

Sostinės policija prašo pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą moterį, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Aiste Černiauskaite-Šnire, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
vagystė
naktinis klubas
ieško policija

Malkos
Privažiavo į Lietuvą visokių lervų ir ožių.
1
0
