 Nuo gegužės – jokių žinių: sostinės policija ieško dingusios paauglės Melindos

Nuo gegužės – jokių žinių: sostinės policija ieško dingusios paauglės Melindos

ant šlaunų – randų žymės
2026-06-02 15:39 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai ieško be žinios dingusios nepilnametės Melindos Marin Žeromskytės.

Melinda Marin Žeromskytė

Paauglė, gimusi 2010 metais, gegužės 28 d. apie 6.15 val. išėjo iš LKMS vaikų ir jaunimo centro, M. Balinskio gatvėje Vilniuje ir iki šiol negrįžo.

Ieškomos nepilnametės požymiai: apie 164 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, rudų vidutinio ilgio plaukų, rudų akių. Ypatingi požymiai: ant šlaunų – randų žymės.

Išeidama vilkėjo baltą megztinį, mūvėjo pilkus džinsus, avėjo rožinės spalvos sportinius batus, su savimi turėjo juodą kuprinę.  

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Gražiną Sinkevič,  tel. +370 700 6408, mob. +370 602 63127 arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Melinda Marin Žeromskytė
Vilnius
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dingo paauglė

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