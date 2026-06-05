Paaugliai smurtavo ir tyčiojosi iš berniuko: įvykis atsidūrė policijos akiratyje

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį po 15 val. į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris, gimusi 1985 metais.
Ji pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 11 val., Vilniaus rajone, Baltosios Vokės kaime, nepilnamečiai smurtavo ir tyčiojosi iš jos sūnaus, gimusio 2013 metais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė mažamečiui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
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