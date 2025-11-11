Pasieniečiai jėga iš lėktuvo Vilniaus oro uoste išlaipino girtą keleivį

Šeštadienio naktį sostinės oro uoste dirbantys Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai iš aviacijos saugumo skyriaus sulaukė pagalbos prašymo dėl neblaivaus keleivio.
Lėktuve jis elgėsi agresyviai ir nederamai – rūkė, triukšmavo, bjauriai plūdosi, nuo jo sklido stiprus alkoholio tvaikas.
Kaip skelbia VSAT, susisiekęs su sostinės policijos pareigūnais, orlaivio vadas paprašė jų pagalbos.
Laukiant, kol jie atvyks, į nusileidusį lėktuvą įlipo VSAT pareigūnai. Bet ir tuomet girtas keleivis nenurimo – priešingai, jis ėmė koneveikti pasieniečius, grasino su jais susidoroti, kategoriškai atsisakė išlipti iš orlaivio.
VSAT pareigūnai buvo priversti uždėti jam antrankius ir jėga išlaipinti iš lėktuvo. Po kelių minučių, prie orlaivio privažiavus konvojaus automobiliui, agresyvusis keleivis, 44-erių vilnietis, buvo perduotas policijos pareigūnams. Jie toliau ir aiškinsis šio įvykio aplinkybes.
