 Pasieniečiai iš Lietuvos neišleido į Baltarusiją važiavusio nusikaltimu įtariamo vyro

Pasieniečiai iš Lietuvos neišleido į Baltarusiją važiavusio nusikaltimu įtariamo vyro

2026-01-02 14:30
BNS inf.

Pasieniečiai neleido iš Lietuvos išvykti vilniečiui, kuriam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasieniečiai iš Lietuvos neišleido į Baltarusiją važiavusio nusikaltimu įtariamo vyro
Pasieniečiai iš Lietuvos neišleido į Baltarusiją važiavusio nusikaltimu įtariamo vyro / VSAT nuotr.

Pareigūnai vyrui neleido per Medininkų pasienio kontrolės punktą (PKP) kirsti valstybės sienos ir išvažiuoti į Baltarusiją.

Trečiadienį Medininkų PKP dirbantys Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai, tikrindami iš Lietuvos važiuojantį automobilį „Ford Mondeo“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais, nustatė, kad jį vairuojančio 40 metų vilniečio paiešką lapkričio 20 dieną paskelbė sostinės policija.

Dėl padarytos nusikalstamos veikos vyrui yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, todėl jis be prokuroro leidimo negali išvykti iš Lietuvos.

VSAT pareigūnai vilnietį sulaikė, apie tai informavo paieškos iniciatorių ir sulaikytąjį perdavė atvykusiam policijos konvojui.

Pernai VSAT pareigūnai sulaikė 807 asmenis, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai.

Šiame straipsnyje:
baltarusija
pasienis
kardomoji priemonė
nusikaltimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų