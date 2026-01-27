Penkiuose butuose Vilniuje – dujų nuotėkis: teko evakuoti žmones

Naktį į antradienį, 1.25 val., buvo gautas pranešimas, kad Užupio gatvėje, dviejų aukštų daugiabučiame name, laiptinėje, jaučiamas dujų kvapas.
Atvykę ugniagesiai patvirtino, kad laiptinėje jaučiamas dujų kvapas.
Bendro naudojimo vienoje iš laiptinių ir penkiuose butuose rastas dujų nuotėkis. Iš namo evakuota septyniolika žmonių.
ESO darbuotojams pašalinus dujų nuotėkį, gyventojams leista sugrįžti į butus, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Dar daugiau vilniečių buvo evakuota iš butų Antakalnyje, P. Širvio gatvėje.
Pranešimas apie gaisrą šiuo adresu buvo gautas pirmadienio vakarą, 18.58 val.
Atvykus ugniagesiams iš laiptinės rūko dūmai. Laiptinėje, nuo 1-ojo iki 3-iojo aukšto, šachtoje esanti elektros skydinė degė atvira liepsna.
Gaisras užgesintas panaudojus keturis miltelinius gesintuvus. Iš uždūmintos laiptinės esančių butų evakuoti 32 žmonės.
Naujausi komentarai