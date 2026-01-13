 Po vyro mirties vilnietė tvarkė butą ir aptiko iškalbingą radinį

2026-01-13 09:02
BNS inf.

Namuose garbaus amžiaus vilnietė aptiko netikėtą radinį.

Po vyro mirties vilnietė tvarkė butą ir aptiko iškalbingą radinį / J. Elinsko/ELTOS nuotr.

Vilniuje, Tujų gatvėje, 79 metų moteris po vyro mirties tvarkydama butą rado neteisėtai laikomą 12 kalibro šautuvą „IŽ 18 EM“ ir 20 vienetų šovinių, antradienį pranešė Policijos departamentas.

Ginklą ir šaudmenis paėmė policijos pareigūnai. 

