Po vyro mirties vilnietė tvarkė butą ir aptiko iškalbingą radinį

Vilniuje, Tujų gatvėje, 79 metų moteris po vyro mirties tvarkydama butą rado neteisėtai laikomą 12 kalibro šautuvą „IŽ 18 EM“ ir 20 vienetų šovinių, antradienį pranešė Policijos departamentas.
Ginklą ir šaudmenis paėmė policijos pareigūnai.
Namuose garbaus amžiaus vilnietė aptiko netikėtą radinį.
Vilniuje, Tujų gatvėje, 79 metų moteris po vyro mirties tvarkydama butą rado neteisėtai laikomą 12 kalibro šautuvą „IŽ 18 EM“ ir 20 vienetų šovinių, antradienį pranešė Policijos departamentas.
Ginklą ir šaudmenis paėmė policijos pareigūnai.
Naujausi komentarai