 Policija prašo padėti atpažinti šiuos vyrus

Policija prašo padėti atpažinti šiuos vyrus

2026-09-14 16:36 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus policija prašo pagalbos nustatant nuotraukose užfiksuotų vyrų tapatybę.

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<span>Policija prašo padėti atpažinti šiuos vyrus</span>
Policija prašo padėti atpažinti šiuos vyrus / Policijos nuotr.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.

Rugpjūčio 22 d. apie 15.20 val. Vilniaus g., kavinėje, trys nepažįstami vyrai, pasinaudoję nukentėjusiajam priklausančiu „Apple“ įkrovikliu su laidu ir jį pasisavinę, bandė pasišalinti iš kavinės. Nukentėjusiajam bandant susigrąžinti savo turtą, vienas iš vyrų jį keliskart pastūmė, o kitas vienąkart trenkė į krūtinės sritį. Užpuolikai paspruko.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus, apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Daivą Žilinskytę, tel. Nr. +370 646 32147, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
plėšimas
policija
padėti atpažinti

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