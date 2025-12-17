 Policija prašo pagalbos: padėkite nustatyti užfiksuoto vyro tapatybę

2025-12-17 00:21 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Policijos nuotr.

Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią nusikalstamą veiką.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinus nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašo susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20847, el. paš[email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

