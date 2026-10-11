Policija sulaikė kalėti nuteistą žinomą verslininką Artūrą Daikerį

„2026 m. rugsėjo 29 d. teismo patvarkymu dėl nuosprendžio vykdymo nuspręsta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2026 m. gegužės 5 d. nuosprendį pateikti vykdyti Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Teismas gavo pranešimą iš policijos komisariato, kad Artūras Daikeris spalio 7 d. buvo sulaikytas nuosprendžiui vykdyti“, – Eltą informavo Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Giedrius Janonis.
Rugsėjį Vilniaus apygardos teismas atmetė nuteistojo skundą ir nuosprendis turėjo būti vykdomas.
Nuolat įvairius nusikaltimus vykdančiam turtingam verslininkui A. Daikeriui Vilniaus miesto apylinkės teismas gegužę skyrė realų laisvės atėmimą 1 metams ir 2 mėnesiams.
Jis pripažintas kaltu dėl keturių smurtinių nusikaltimų artimoje aplinkoje – būdamas neblaivus, vyras smurtavo prieš sutuoktinę: smūgiavo į jos galvą, veidą, spardė, suduodavo, smurtavo naudodamas rankinę, kitus daiktus. Įvykio metu žinomam vyrui buvo nustatytas sunkus girtumas – 2,93 promilės alkoholio.
Dėl paskelbto griežto nuosprendžio skundą parašęs A. Daikerio advokatas teigė, kad jo klientas niekada nesiekė išvengti baudžiamosios atsakomybės, tačiau kategoriškai nesutinkama su paskirtos bausmės rūšimi bei jos dydžiu. Gynėjas prašė švelnesnės bausmės verslininkui.
Teismas: reikia apsaugoti visuomenę nuo pavojingo elgesio
Tačiau skundą peržiūrėjęs Vilniaus apygardos teismas nusprendė, kad nuteistajam skirta teisinga bausmė, ji yra proporcinga nuteistojo asmenybei ir padarytų nusikalstamų veikų pavojingumui, nėra aiškiai per griežta, todėl nėra pagrindo ją keisti.
„Neteisėtas elgesys pasižymi pasikartojančiu ir sisteminiu pobūdžiu. Ankstesni teistumai bei administracinės nuobaudos nepasiekė savo tikslų – neskatino nuteistojo laikytis įstatymų ir nepakeitė jo gyvenimo būdo teisėta linkme. Priešingai, ši kriminalinė patirtis rodo didėjantį abejingumą teisės normoms ir valstybės taikomoms poveikio priemonėms, o tai leidžia daryti išvadą, kad nuteistasis nėra linkęs koreguoti savo elgesio“, – paskelbė Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija.
Ji mano, kad bausmės vykdymo atidėjimas gali sukurti nuteistajam įsivaizduojamą nebaudžiamumo jausmą, neturėti jokios teigiamos įtakos jo veiksmams ir pasirinktam gyvenimo būdui keisti, dėl to ateityje jis gali toliau daryti tiek nusikalstamas veikas, tiek administracinius nusižengimus, jų nevertindamas kritiškai.
„Todėl, siekiant apsaugoti visuomenę nuo pavojingo nuteistojo elgesio ir užkirsti kelią galimoms naujoms nusikalstamoms veikoms, tik reali laisvės atėmimo bausmė atitiks bausmės tikslus ir įgyvendins teisingumo principą“, – paskelbė teisėjai Arūnas Bartkus, Ieva Gavelytė-Kalytienė ir Nijolė Žimkienė.
Byloje yra nemažai duomenų apie kitus A. Daikerio pažeidimus – būdamas neblaivus (nustatytas 2,40 promilių girtumas), vairavo elektrinį paspirtuką, gyvenamojoje vietoje neblaivus konfliktavo su kaimyne. Be to, skrydžio metu lėktuve vartojo savo alkoholinius gėrimus bei nevykdė lėktuvo įgulos reikalavimų, tada jam buvo nustatytas 2,43 promilių girtumas.
Anksčiau teismai pasigailėdavo
Vilniaus miesto apylinkės teismas anksčiau šiam vilniečiui buvo skyręs laisvės atėmimo bausmę kitoje byloje – vyras keturis kartus vairavo neblaivus. Tačiau bylą pagal nuteistojo skundą vėliau peržiūrėjęs Vilniaus apygardos teismas tada realią laisvės atėmimo bausmę panaikino ir ją atidėjo.
Bylos duomenimis, A. Daikeris prieš sutuoktinę smurtavo 2025 m. kovą, du kartus tų metų liepos mėnesį ir šiemet sausio 20 d. – praėjus vos savaitei, kai Vilniaus apygardos teismas nusprendė jo neįkalinti už vairavimą išgėrus, o atidėti laisvės atėmimo bausmę.
Vilniaus apygardos teismas sausio 14 dieną paskelbė, kad švelnina bausmę verslininkui, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu įpareigoja dalyvauti elgesio pataisos (alkoholizmo prevencijos) programoje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Tačiau paaiškėjo, kad praėjus vos savaitei, vyras smurtavo prieš sutuoktinę.
Už vairavimą išgėrus keturis kartus nuteistam A. Daikeriui buvo pavykę išvengti įkalinimo kitoje byloje, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nepriėmė prokuroro skundo, kuriuo buvo siekiama, kad daug kartų įstatymus pažeidusiam verslininkui būtų palikta galioti laisvės atėmimo bausmė.
LAT teisėjų Atrankos kolegija paskelbė, kad prokuroro skundas neatitinka įstatymams keliamų reikalavimų.
ELTA rašė, kad balandžio mėnesį verslininkui buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo. Vėliau jis buvo perkvalifikuotas į nesunkų sveikatos sutrikdymą. Šis tyrimas taip pat susijęs su smurtu prieš sutuoktinę.
Prokuratūra kreipėsi į teismą į A. Daikerio suėmimo, tačiau dviejų instancijų teismai nusprendė, kad vyras toliau gali būti laisvėje su apykoje.
Už smurtinius nusikaltimus vilnietis buvo teistas ir 2016 m.
2023 m. buvo teistas už viešosios tvarkos pažeidimą, įvykis taip pat buvo susijęs su fizinio smurto naudojimu.
Pagautas neblaivus prie vairo
LAT 2023 m. rugsėjį nusprendė, kad A. Daikeris padarė du nusikaltimus, vairuodamas tą patį automobilį „Audi Q8“: 2020 m. rugpjūčio 13 d. jis vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, o 2020 m. rugsėjo 6 d. jam buvo nustatytas 1,97 promilės girtumas.
Kasaciniu skundu nuteistasis ir jo gynėjas nesutiko su asmens nuteisimu ir su apeliacinės instancijos teismo sprendimu konfiskuoti dvi automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą – 102 820 eurų. LAT teisėjų kolegija skundą atmetė.
Praėjus tam tikram laikui po aukščiau minėtų atvejų A. Daikeris vėl įkliuvo prie vairo neblaivus – 2024 m. spalio 25-osios vakarą Vilniuje prie namų Lizdeikos gatvėje.
Budrus kaimynas policijai pranešė, kad A. Daikeris vairavo neblaivus. Neblaivus vairuotojas buvo apipurkštas ašarinėmis dujomis ir neįleistas į namus, kol atvyko policija. Atvykę pareigūnai A. Daikeriui nustatė 1,8 promilės girtumą.
A. Daikeris vadovavo Varėnoje veikiančiai uogų, grybų ir vaisių supirkimu, jų šaldymu užsiimančiai įmonei „Adex LT“. Teisme jis nurodė, kad šioje įmonėje dirba konsultantu.
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