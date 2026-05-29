Policija sulaikė tris kontrabandininkus: pas juos aptiko sekimo bei ryšio blokavimo įrangą

Kaip penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija, sulaikymai įvyko praėjusios savaitės pradžioje Šalčininkų rajone. Jie įtariami stambaus masto kontrabanda bei neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Šalčininkų rajone, Jašiūnų seniūnijoje, miške ties Naujasodžio kaimu, pareigūnai pastebėjo du įtartinus automobilius, kurie buvo paruošti nelegalaus krovinio gabenimui. Netoli transporto priemonių aptiktos 24 dėžės kontrabandinių cigarečių, pažymėtų Baltarusijos banderolėmis. Įtariama, kad rūkalai į Lietuvos teritoriją buvo atgabenti meteorologiniais balionais.
Nedelsiant organizuotų neatidėliotinų paieškos veiksmų metu miške buvo sulaikyti du su šia veika siejami įtariamieji. Trečiajam asmeniui pavyko pasišalinti iš įvykio vietos. Tačiau netrukus supratęs, kad pareigūnams yra žinoma jo tapatybė ir nusikalstamos veikos aplinkybės, vyras pats atvyko į Šalčininkų rajono policijos komisariatą.
Atlikus kratas sulaikytųjų automobiliuose, gyvenamosiose vietose bei pagalbinėse patalpose, iš viso rasta ir paimta 24 dėžės su 12 tūkst. pakelių cigarečių NZ. Bendra rastų cigarečių vertė, įskaičiavus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, siekia apie 65 tūkst. eurų.
Kratų metu taip pat rastas platus techninis arsenalas, naudotas nusikalstamai veikai koordinuoti bei teisėsaugos veiksmams sekti ir slopinti: GPS įrenginiai, ryšio blokavimo įranga, žiūronai, naktinio matymo prietaisas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Teismas visiems trims sulaikytiems asmenims skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Vilniaus apskrities organizuoto nusikalstamumo tyrimo pareigūnai tęsia aktyvius tyrimo veiksmus, siekdami nustatyti ir sulaikyti visus prie šio kontrabandos tinklo veiklos prisidėjusius asmenis.
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