Policijos generalinis komisaras po skandalo: įtariamųjų dar gali daugėti

– Pirmadienį lankėtės Šalčininkuose. Koks buvo jūsų vizito tikslas – nuraminti kolegas, ieškoti sprendimų ar perspėti, kad korupcija policijoje nebus toleruojama?
– Šalčininkų rajono policijos komisariate ir susitikau su pareigūnais, kurie toliau tęsia darbą. Vienas pagrindinių mano vizito tikslų buvo išreikšti jiems paramą. Suprantu, kad pareigūnams psichologiškai sunku, kai kolegos tampa įtariamaisiais baudžiamojoje byloje. Tai stipriai sukrėtė visą komisariato bendruomenę. Kartu su Vilniaus apskrities policijos vadovu Mindaugu Barščiu aptarėme, kaip organizuoti darbą taip, kad Šalčininkų rajono gyventojai nepajustų aštuonių pareigūnų netekties.
– Kas dabar atlieka šių pareigūnų darbą? Ar Šalčininkų gyventojai gali jaustis saugūs?
– Jų funkcijas iš dalies perėmė kolegos iš Šalčininkų rajono policijos komisariato, todėl jų darbo krūvis padidėjo. Ieškome būdų, kaip už tai kompensuoti. Esant poreikiui, į Šalčininkus atvyksta ir Vilniaus apskrities policijos pajėgos, kurios vykdo patruliavimą bei reaguoja į iškvietimus. Gyventojai policijos trūkumo neturėtų pajusti.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Tyrimas tęsiasi. Ar jums kyla naujų klausimų dėl šio didelio korupcijos skandalo? Pavyzdžiui, kodėl kontrabandininkų tinklo nepavyko išardyti anksčiau?
– Viena pagrindinių priežasčių yra tokio pobūdžio nusikalstamų veikų latentiškumas. Niekas neateina į policiją ir nepraneša apie tokius nusikaltimus. Juos galima atskleisti tik proaktyviais metodais. Manau, kad būtent čia slypi atsakymas, kodėl nesuveikė ankstyvoji prevencija. Šiame tyrime buvo einama nuo kontrabandos prie pareigūnų. Apie galimą pareigūnų įsitraukimą į kontrabandos schemas nieko nebuvo žinoma. Vakar komisariate mačiau nuoširdžią pareigūnų nuostabą, kad jų kolegos galėjo būti įsipainioję į tokias veiklas.
– Tačiau tuomet kyla klausimų ir Policijos departamento Imuniteto valdybai. Kodėl visa tai vyko taip ilgai?
– Tokie klausimai jau yra užduoti. Kartu su Imuniteto valdyba ir vadovais ieškome atsakymų. Viena iš priežasčių gali būti labai riboti žmogiškieji ištekliai. Imuniteto padaliniuose kriminalinę žvalgybą vykdančių pareigūnų yra labai mažai. Šią situaciją būtina keisti stiprinant būtent kriminalinės žvalgybos pajėgumus, nes šiuo metu didžioji dalis darbuotojų atlieka tarnybinius patikrinimus, o ne tiria galimus kriminalinius nusikaltimus.
– Esate sakęs, kad policijoje yra sisteminių problemų. Ką dėl to darote?
– Policijoje tikrai yra sisteminių problemų. Tarp jų – nepakankamas atlygis už darbą, rotacijos sistemos nebuvimas, nepakankamos socialinės garantijos. Visa tai gali didinti tam tikras rizikas, įskaitant ir korupcijos grėsmę. Jau kalbėjausi su vidaus reikalų ministru ir pateikiau pasiūlymų, kaip šias problemas spręsti sistemiškai bei laiku identifikuoti galimas rizikas.
– Ar šiame tyrime dar gali atsirasti naujų įtariamųjų?
– Kaip ir bet kuriame tyrime, tokia galimybė yra. Įtariamieji duoda parodymus, atsiskleidžia naujos aplinkybės, kurių tyrėjai anksčiau nežinojo.
– Vadinasi, naujų įtariamųjų dar gali būti?
– Taip, žinoma.
– Ar visiškai pasitikite Policijos departamento pareigūnais?
– Šiuo metu neturiu pagrindo nepasitikėti Policijos departamento darbuotojais ir pareigūnais. Jei tyrimo metu paaiškėtų naujų aplinkybių ar būtų nustatyti papildomi asmenys, bendradarbiavę su kontrabandininkais, nemanau, kad tai būtų Policijos departamento pareigūnai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)