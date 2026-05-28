Policininkai sučiupo vyrą: prie bankomatų stebėdavo senjores, sekdavo ir atimdavo pinigus

Vykdant ikiteisminį tyrimą, 1980 metais gimęs vyras buvo sulaikytas gegužės 19-ąją. Asmeniui įteiktas pranešimas apie įtarimą plėšimais Justiniškėse, Žirmūnuose ir Šeškinėje.
Teismas, įvertinęs įtariamąjį charakterizuojančius duomenis, galimai padarytų nusikaltimų sistemiškumą ir pavojingumą, skyrė jam griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą.
Pareigūnai tęsia ikiteisminio tyrimo veiksmus ir analizuoja turimus duomenis, siekdami nustatyti, ar šis asmuo galėjo įvykdyti daugiau panašaus pobūdžio nusikalstamų veikų.
Tyrimo duomenimis, įtariamasis stebėdavo prie parduotuvių įrengtuose bankomatuose pinigus imančias garbaus amžiaus moteris. Šioms išsigryninus pinigus, vyras jas sekdavo iki namų ar atokesnių vietų, kur tinkamu momentu prieidavo iš nugaros ir, atėmęs galimybę priešintis, pagrobdavo pinigines su pinigais, mokėjimo kortelėmis ir kitais vertingais daiktais.
Kriminalistų duomenimis, nusikalstamos veikos buvo vykdomos skirtinguose sostinės mikrorajonuose siekiant apsunkinti įtariamojo nustatymą. Sulaikytasis anksčiau buvo teistas už analogiško pobūdžio nusikalstamas veikas.
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