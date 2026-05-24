 Prie prekybos paviljono Vilniuje girtas vyras grasino pistoletu

Prie prekybos paviljono Vilniuje girtas vyras grasino pistoletu

2026-05-24 08:40
Karolina Konopackienė (ELTA)

Vilniuje šeštadienį neblaivus vyras pistoletu grasino moteriai.

<span>Prie prekybos paviljono Vilniuje girtas vyras grasino pistoletu</span>
Prie prekybos paviljono Vilniuje girtas vyras grasino pistoletu / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas apie 18 val. įvyko Vaivadiškių gatvėje, prie parduotuvės esančio laikino prekybos paviljono.

Pirminiais duomenimis, 1991 metais gimęs vyras išsitraukė daiktą, panašų į pistoletą, ir juo grasino darbuotojai.

Vyras buvo sulaikytas netoli įvykio vietos, pas jį rastas ir paimtas pistoletas „S.T.A.R.S. C.19“. Sulaikytasis, kuriam nustatytas sunkus girtumas – 3,23 prom. – uždarytas į areštinę.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

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Česnakiniai
Kas tame Vilniuje vyksta? Sugrįžo 1990 - ieji? Nieko nuostabaus su tokiais "valdovais".
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