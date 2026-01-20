Prorusiškas aktyvistas Laurynas Ragelskis bus atvesdintas į teismą

Planuojama, kad antradienio posėdyje L. Ragelskis turėtų tarti savo paskutinį žodį.
2025 metų lapkričio 24 dienos teisiamajame posėdyje, kuriame dalyvavo kaltinamasis, su proceso dalyviais buvo suderintas kitų posėdžių laikas. Tačiau į teisiamąjį posėdį sausio 8 dieną L. Ragelskis neatvyko, prašymų atidėti posėdį nepareiškė.
Kaltinamojo advokatė informavo teismą, kad dėl sausio 8-ąją rengiamo posėdžio ji telefonu bei elektroniniu paštu informavo savo klientą.
Teismo vertinimu, L. Ragelskis vengia atvykti į teismą. Tai sudaro pagrindą kaltinamąjį atvesdinti. Tą padaryti nurodyta Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyriui.
Prorusiško aktyvisto L. Ragelskio baudžiamoji byla teismui perduota 2022 metais, bet nagrinėjimo ilgai nepavyko pradėti – šešis kartus tai teko atidėti, kadangi laisvai lietuviškai kalbantis kaltinamasis reikalavo išversti bylą į rusų kalbą, nesusirasdavo advokato.
Prasidėjus bylos nagrinėjimui, jis toliau vilkinamas – L. Ragelskis teisme kalba rusiškai, todėl tenka samdyti vertėją (su advokate kaltinamasis teisme kalbasi lietuviškai). Jis nuolat pateikia daugybę keistų prašymu, bandė nušalinti teisėją ir sekretores.
Vyras kaltinamas išniekinęs ant šaligatvio sostinėje, prie Baltarusijos ambasados, padėtus nuo režimo žuvusių baltarusių politinių aktyvistų portretus, kurstęs ir tyčiojęsis iš žydų ir baltarusių.
Prokuratūra siūlo L. Ragelskiui skirti vienerių metų ir devynių mėnesių laisvės apribojimo bausmę nešiojant apykoję, naktimis būnant namuose. Be to, siūloma jam skirti privalomą dalyvavimą elgesio pataisos programose ir 100 valandų nemokamo darbo globos įstaigose, kurios rūpinasi seneliais.
Taip pat prokuratūra teismo prašo L. Ragelskiui skirti 12,5 tūkst. eurų baudą ir uždrausti jam lankytis renginiuose, kuriuose renkasi prieš A. Lukašenkos režimą nusiteikę žmonės. Be to, prokuratūra siekia uždrausti L. Ragelskiui visą laisvės apribojimo laikotarpį platinti įrašus įvairiuose socialiniuose tinkluose ir platformose.
Kaip rašė BNS, L. Ragelskis anksčiau yra minėtas Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Žvalgybos teigimu, šis asmuo „kuruoja antivakarietiškų ir prorusiškų straipsnių“ iš įvairių interneto tinklapių platformą lietuvių kalba, yra „politinis marginalas“, aktyviai bendradarbiaujantis su Baltarusijos propagandistais.
