Šiurpus įvykis Santaros klinikose: prie ligoninės rastas negyvas pacientas

Pradėtas ikiteisminis tyrimas 1958 metais gimusio žmogaus mirties priežasčiai nustatyti.
Policijos duomenimis, mirusysis buvo ligoninės, prie kurios rastas, pacientas.
Sostinėje, Santariškių gatvėje, prie ligoninės pastato, pirmadienio pavakarę rastas mirusio vyro kūnas, antradienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 1958 metais gimusio žmogaus mirties priežasčiai nustatyti.
Policijos duomenimis, mirusysis buvo ligoninės, prie kurios rastas, pacientas.
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