2025-08-23 21:13 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniuje šeštadienio vakarą pranešama apie eismo įvykį – Mokslininkų gatvėje apsivertė automobilis.

Sostinėje apsivertė automobilis: vairuotojas išgabentas į ligoninę

Anot sostinės policijos budinčiojo pareigūno, pranešimas apie tai, kad Mokslininkų gatvėje apsivertė „Volkswagen“ gautas 19.35 val.

Per avariją nukentėjo „Volkswagen“ vairuotojas, jį medikai nugabeno į ligoninę apžiūrai.

Vyro girtumo pareigūnams patikrinti nepavyko, tačiau jis bus nustatytas ligoninėje paėmus kraujo mėginį.

Per avariją daugiau niekas nenukentėjo.

Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ vaizdo įrašas

