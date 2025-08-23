Sostinėje apsivertė automobilis: vairuotojas išgabentas į ligoninę

Anot sostinės policijos budinčiojo pareigūno, pranešimas apie tai, kad Mokslininkų gatvėje apsivertė „Volkswagen“ gautas 19.35 val.
Per avariją nukentėjo „Volkswagen“ vairuotojas, jį medikai nugabeno į ligoninę apžiūrai.
Vyro girtumo pareigūnams patikrinti nepavyko, tačiau jis bus nustatytas ligoninėje paėmus kraujo mėginį.
Per avariją daugiau niekas nenukentėjo.
Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ vaizdo įrašas
