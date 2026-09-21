Sostinėje dėl avarijos uždarytas eismas

Kaip skelbė savivaldybės įmonė „Judu“, dėl eismo įvykio Ribiškių Didžiojoje g. ties Juoduoju keliu eismas uždarytas abiem kryptimis.
„Šiuo metu 31 ir 33 maršrutų autobusai važiuoja pakeista trasa:
31 maršruto autobusai važiuoja apylanka per Subačiaus g., o 33 maršruto autobusai – Dunojaus g., Liepkalnio g., Minsko pl. ir Gurių g.
Kviečiame keliones planuoti su papildomu laiko rezervu ir, esant galimybei, rinktis alternatyvius maršrutus“, – informavo „Judu“.
Anot portalo delfi.lt, susidūrė autobusas ir motociklas. Motociklo vairuotojas išgabentas į ligoninę.
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