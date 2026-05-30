 Sostinėje narkomanas sužalojo pareigūną

Sostinėje narkomanas sužalojo pareigūną

2026-05-30 15:12
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sostinėje penktadienį vyras, pas kurį rasta galimai narkotinių medžiagų, priešinosi policijai ir trenkė pareigūnui.

<span>Sostinėje narkomanas sužalojo pareigūną</span>
Sostinėje narkomanas sužalojo pareigūną / Asociatyvi J. Elinsko/ELTOS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 29 d. apie 12.25 val. Vilniuje, Juozapo Strumilos skvere, įtarus narkotinių medžiagų vartojimu sulaikomas vyras pasipriešino ir ranka sudavė tarnybos metu neuniformuotam Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui (gim. 1997 m.).

Pareigūnas, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Įtariamasis (gim. 1981 m.), pas kurį rasti ir paimti septyni folijos lankstinukai su baltos spalvos milteliais (įtariama, kad tai – narkotinė medžiaga), uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Šiame straipsnyje:
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Švarkelis
"Augalininkystė" klesti?
2
0
koksas
Ka, ne ten doze suleido ?
2
0
Lauris
Tokius torcus reike gauditi
0
-2
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