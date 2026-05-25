 Sostinės policija ieško eismo įvykio liudininkų: per avariją sunkiai sužalota moteris

Sostinės policija ieško eismo įvykio liudininkų: per avariją sunkiai sužalota moteris

2026-05-25 14:14
Karolina Konopackienė (ELTA)

Sostinės policija ieško liudininkų, mačių eismo įvykį, kurio metu buvo sunkiai sužalota moteris.

<span>Sostinės policija ieško eismo įvykio liudininkų: per avariją sunkiai sužalota moteris</span>
Sostinės policija ieško eismo įvykio liudininkų: per avariją sunkiai sužalota moteris / Policijos nuotr.

Anot policijos, praėjusių metų gruodžio 2 d., apie 17.28 val., Žirmūnų gatvėje automobilis „Mercedes-Benz“, įvažiuodamas į daugiabučio namo kiemą, galimai sudarė kliūtį dviračiui. Dviratis kliudė automobilį „Mercedes-Benz“, o nuo smūgio taip pat kliudė pėsčiųjų taku ėjusią pėsčiąją, kuri buvo sunkiai sužalota.

Sostinės policija prašo atsiliepti dviračiu važiavusį asmenį, įvykį mačiusius liudytojus, asmenis, galinčius suteikti informacijos apie dviračio ar automobilio judėjimo kryptį, taip pat asmenis, kurie pravažiuodami galėjo užfiksuoti eismo įvykio aplinkybes vaizdo registratoriais ar kitais įrenginiais ir nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnais, tel. +370 700 58 541 arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus policija
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