Statybą leidžiančius dokumentus klastojusi moteris išgirdo bausmę

1969 metais gimusią moterį, nuteistą dėl 34 veikos epizodų, teismas taip pat įpareigojo bausmės vykdymo laikotarpiu dalyvauti elgesio pataisos programoje bei neatlygintinai išdirbti šimtą valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.
Moteriai skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – 3 tūkst. eurų įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Bylos duomenimis, J. D. už piniginį atlygį turėdama įgaliojimus užsiėmė dokumentų kėlimu į informacinę sistemą „Infostatyba“, kuriais buvo grindžiami prašymai dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą ir paskirties keitimo patvirtinimą.
Skelbiama, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo surinkta pakankamai duomenų, įrodančių, kad nuo 2019 iki 2021 metų J. D. klastojo statybą leidžiančius dokumentus, geriamojo vandens kokybės tyrimų išvadas, vandens cheminės analizės protokolus bei kitus dokumentus ir juos kėlė į sistemą „Infostatyba“, siekdama, kad būtų patvirtintos statybos užbaigimo ir (arba) paskirties keitimo deklaracijos.
Nustatyta, kad į statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ moteris įkėlė daugiau kaip 40 suklastotų dokumentų.
Teismas konstatavo, jog nusikalstami nuteistosios veiksmai sukėlė neigiamas pasekmes – kai kuriais atvejais deklaracijos ar registracijos duomenys vėliau buvo ginčijami, tikrinami ar panaikinti, kai kurių nukentėjusiųjų, sumokėjusių pinigus už paslaugą, dokumentai liko nesutvarkyti.
Nukentėjusiais šiame tyrime buvo pripažinti 32 asmenys. Gegužės 7 dienos teismo nuosprendis jau yra įsiteisėjęs.
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