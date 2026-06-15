Stotelėje – kraupus incidentas: vienas išsitraukė peilį, kitas pribėgo su ginklu

Socialiniame tinkle „Facebook“ publikuotame vaizdo įraše matyti, kaip galimai Vilniuje, prie viešojo transporto stotelės, peiliu ginkluotas vyras puola kitą vyrą. Pastarasis bando gintis, mosikuodamas rankoje laikomu daiktu – galimai lazda. Galiausiai, kaip matoma vaizdo įraše, pasirodo ir dar vienas vyras su galimai šaunamuoju ginklu, kuriuo bando šaudyti.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) atstovė Loreta Kairienė Eltai nurodė, kad vaizdo įraše galimai fiksuotas sekmadienio vakaro incidentas, įvykęs sostinėje, Naujojoje Vilnioje.
Anot policijos atstovės, 21.19 val. vyras pranešė, kad Naujojoje Vilnioje, Parko gatvėje, jį sumušė nepažįstamas vyras. Vėliau pranešėjas nurodė, jog užpuolikas bando pasišalinti iš įvykio vietos autobusu. Pirminiais duomenimis, incidentas įvyko prie baro „Jusmira“, netoli Genių stotelės.
Buvo pranešta, kad konflikte galimai dalyvavo dar vienas asmuo su ginklu. Koks tai ginklas, nenurodoma.
Pasak L. Kairienės, patikslinus informaciją, policija pradėjo tyrimą.
„Kavinėje vyras (gim. 1980 m.) tris kartus trenkė į veido sritį vyrui (gim. 1982 m.), tokiais savo veiksmais sukeldamas jam fizinį skausmą. Po to jis išėjo į gatvę, išsitraukė peilį, mosikavo juo prieš nukentėjusįjį kitų žmonių akivaizdoje, taip sutrikdydamas viešąją tvarką ir rimtį“, – nurodė Vilniaus AVPK atstovė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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