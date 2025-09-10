Stotyje prie Vilniaus liepsnoja dujų vagonai, griaudi sprogimai: aiškėja galimos nelaimės priežastys

Kaip Eltai patvirtino „Orlen Lietuva“, visi užsidegę vagonai priklauso įmonei, dalyje vagonų buvo gabenamas krovinys iš įmonei priklausančios Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos.
Sprogimai buvo girdimi ir tik kilus gaisrui, ir apie vidurdienį. Nelaimė įvyko bendrovės „Jozita“ teritorijoje, šis objektas pagal įprastą reglamentavimą priskiriamas pavojingam objektui.
„Natūralu, kad sprogimas galėjo būti girdimas, nes išsihermetinus dujos, girdim įprastą šnypštimą. Pliūpsnį gavus, girdim sprogimą, tokių sprogimų neatmestina gali būti, nes dega vagonai su suskystintomis dujomis. Suskystintos dujos patenka į aplinką ir vėliau sprogsta. Ugniagesiai dirba saugiu atstumu“, – Eltai iš įvykio vietos telefonu sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
Aiškėja galimos gaisro priežastys
Sprogę traukinio vagonai su dujomis galėjo užsidegti dėl darbo saugos pažeidimo, teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Situacija yra sudėtinga. Dujoms degant, prieiti prie jų nėra taip labai paprasta. Pirminiais duomenimis, gaisras yra sukeltas, galbūt pažeidus darbo saugos sąlygas, bet tikrinamos visos versijos“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
Anot jo, policija dėl saugumo įvykio vietoje yra įvedusi planą „Skydas“.
Tikrinamos visos versijos.
Pasak V. Kondratovčiaus, kol kas ugniagesiai negali prieiti prie gaisro židinio, tačiau pats gaisras yra lokalizuotas.
Kaip teigė ministras, dėl incidento sustabdytas į Kaliningradą vykęs tranzitinis traukinys.
„Traukinys yra sustabdytas, saugomas. Viešojo saugumo tarnybos pajėgos, kurios saugo traukinį, dirba ir pakeltas pasieniečių sraigtasparnis dėl papildomos kontrolės“, – dėstė V. Kondratovičius.
Jo teigimu, minimas traukinys bus nukreiptas vykti kitu maršrutu.
Portalas 15min. praneša, kad pirminė gaisro priežastis – neapdairus darbuotojo elgesys.
Sprogimai – natūralūs dalykai
D. Gurevičius žurnalistams sakė, kad tai privati teritoriją, į kurią atvyko aštuonių cisternų su dujomis sąstatas. Iš pradžių kilo gaisras, paskui prasidėjo sprogimai.
„Tai natūralūs dalykai, nes išsihermetinus dujoms ir jas pagavus ugniai, įvyksta pliūpsniai ir sprogimai“, – paaiškino D. Gurevičius.
Pasak jo, per tam tikrą atstumą nuo degančių cisternų yra stacionarūs dujų rezervuarai ir būtų labai pavojinga, jei juos pasiektų ugnis.
D. Gurevičiaus teigimu, šalia degančio sąstato yra labai didelis karštis, be to, vyksta sprogimai, todėl ugniagesiai, kurių čia dirba apie 40, negali prieiti arčiau gaisravietės.
Pareigūnas patvirtino, kad sužalotas vienas žmogus, jis išvežtas į ligoninę. Pirminiais duomenimis, tai įmonės, kuriai priklauso suskystintų dujų pilstymo stotis, darbuotojas.
Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas žurnalistams pranešė, kad įvykio vietoje dirba per 30 policijos pareigūnų. Atvyko rinktinės „Aras“ pareigūnai, kurie, lokalizavus gaisrą, apžiūrės įvykio vietą.
„Išankstiniais duomenimis, labiausiai tikėtina, kad tai – technogeninė avarija“, – apie galimą gaisro priežastį sakė generalinis komisaras.
Labiausiai tikėtina, kad tai – technogeninė avarija.
Pasak A. Paulausko, prasidėjus gaisrui ir sprogimams, netoliese buvo tranzitinis Kaliningrado traukinys. Jis buvo nukreiptas atgal į Vilniaus stotį, o iš ten nukreiptas kitu keliu, kad išvyktų iš Lietuvos.
„Laimei, aplink nėra gyvenamųjų namų, todėl evakuacijos vykdyti nereikia“, – sakė generalinis komisaras.
Svarbi informacija gyventojams
5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus.
„Vykdoma žvalgyba, tiesiamos žarnos gesinimui, tariamasi su policija. Situacija besivystanti“, – sakė D. Gurevičius.
Primename, kad Bendrasis pagalbos centras informavo, kad 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės g. 35, suskystintų dujų pilstymo stotyje dega vagonas su dujomis. Per įvykį nukentėjo vienas žmogus.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
„Į įvykio vietą išvyko 7 autocisternos, operacijų vadovas su mašina“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Dalia Dzimidienė.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Specialistai įspėja dėl oro taršos
Kilus gaisrui sostinės pakraštyje, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) įspėjo vilniečius dėl oro taršos.
Centro teigimu, gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Todėl, pasak jo, arčiau gaisro vietos gyvenantiems asmenims rekomenduojama neiti į lauką, neatidarinėti langų, o pasijutus prastai – nedelsiant kreiptis į medikus.
Rekomendacijomis pasidalinta ir mobiliojoje programėlėje „Kovas“.
Paveiktas traukinių eismas
„Lietuvos geležinkelių“ atstovai pranešė, kad Baltosios Vokės g. esančioje stotyje likviduojamas gaisras nesusijęs su LTG grupės įmonių veikla.
„Sprogimas įvyko ne LTG, o privačios įmonės teritorijoje, degantys vagonai taip pat priklauso privačiai įmonei. Kol likviduojami gaisro padariniai, yra paveiktas tik tranzitinių traukinių eismas – šiandien jie bus nukreipiami per Vilnių“, – informavo įmonės atstovai.
