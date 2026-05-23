„Subjaurojo ką tik renovuotą namą“: gyventojus piktina piešiniai ant sienų

Meno kūriniu ant neseniai atnaujinto daugiabučio namo sienos piktinosi vienas Naujamiesčio gyventojas. Nors vyras palaiko gatvės meną, ši terlionė kaip reikiant papiktino.
„Atėjo ir ta diena, kai mūsų ką tik renovuotą dailų namą sudirbo atgrubnagis bevertis „tagas“. Ar kas nors turi praktikos su šių terlių medžiokle arba sienų valymu? Tikriausiai tik aukšto spaudimo vandens srovė yra sprendimas. Palaikau gatvės meną, bet ne š*** purškaliojimą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė pasipiktinęs gyventojas.
Už terliones – baudos
Pagal Baudžiamojo kodekso 187 straipsnį, tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Taip pat, kaip nurodo Administracinių nusižengimo kodekso 115 straipsnis, tyčinis svetimo turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, sunaikinimas ar sugadinimas užtraukia baudą nuo 50 iki 750 eurų.
(be temos)
(be temos)