Sukčiai iš žmonių išviliojo beveik 33 tūkst. eurų

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), pareigūnai gavo vyro pareiškimą, kuriame nurodoma, kad, pagal skelbimą elektroninėje erdvėje ketinant įsigyti prekių, nuo 2025 m. spalio mėnesio, per kelis kartus apgaulės būdu iš jo buvo išviliota 17,5 tūkst. eurų.
Anot policijos, nuo sukčių nukentėjo ir Vilniaus apskrities gyventojai.
Vilniaus AVPK duomenimis, pirmadienį gautas vyro (gim. 1987 m.) pranešimas, kad gegužės 19 d. apie 19.15 val. Vilniuje jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos ir pareigūnais, apgaule išviliojo 1 675 eurų.
Vyras pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam asmeniui.
Taip pat, anot sostinės policijos, pirmadienį gautas vyro (gim. 1972 m.) pranešimas, kad gegužės 24 d. bandant prisijungti prie galimai netikros banko svetainės ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jo banko sąskaitos buvo nuskaičiuoti 9 698 eurai.
Panevėžio AVPK duomenimis, pirmadienį apie 14.59 val. Panevėžyje vyras pranešė apie prisijungimą prie galimai netikro banko puslapio ir nuskaičiuotus pinigus. Pareiškėjas nurodė patyręs 3 999 eurų turtinę žalą.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
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