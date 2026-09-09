Sulaikyti du vyrai ir moteris: Vilniaus policija ieško nukentėjusiųjų ir liudininkų

Kaip teigiama, šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo procesiniai veiksmai, kuriais siekiama nustatyti visas galimai padarytas nusikalstamas veikas, jų aplinkybes, padarytos žalos mastą.
Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, galimai nusikalstamą veiką vykdė trys tarpusavyje susiję ir bendrai veikę asmenys. Vienas iš asmenų galimai organizavo nusikalstamų veikų vykdymą, koordinavo kitų asmenų veiksmus ir atliko kitus tyrimo metu nustatytus veiksmus, susijusius su nusikalstamų veikų padarymu.
Trys įtariamieji: du vyrai, gimę 1989 ir 1997 metais, bei moteris, gimusi 1999 metais, – sulaikyti. Vienam iš jų skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Šiame ikiteisminiame tyrime kol kas nustatyti trys nukentėję žmonės – dvi moterys, gimusios 1954 bei 1939 metais, ir vyras, gimęs 1964 metais. Todėl policija prašo atsiliepti ir tuos asmenis, kurie dėl įvairių priežasčių anksčiau apie galimai patirtą nusikalstamą veiką policijai nepranešė.
Jų pateikta informacija gali būti reikšminga nustatant visas ikiteisminiam tyrimui svarbias aplinkybes ir galimą nusikalstamų veikų mastą.
Taip pat pareigūnai prašo atsiliepti ir asmenis, turinčius tyrimui reikšmingos informacijos apie galimai jų įvykdytas vagystes ar plėšimą, ir susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus tyrėja Eimante Žėkaite, tel. Nr. +370 604 58678, el. paštu [email protected], pranešti policijai per Policijos elektroninių paslaugų sistemą epolicija.lt, skubios pagalbos tarnybų tel. 112 arba atvykti į Vilniaus miesto antrąjį policijos komisariatą.
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