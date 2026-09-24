Teismas atvers bylą dėl merginos mirtimi pasibaigusios avarijos Žirmūnuose

Teismų informacinė sistemoje LITEKO II skelbiama, kad šioje byloje bus teisiamas Dalius Miežinis (gim. 1975 m.).
Vyrui pareikšti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 5 dalį. Joje numatyta, kad tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų liepos 3 d. Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, vairuodamas automobilį, kaltinamasis nesilaikė atsargumo priemonių.
Nurodoma, kad vyras, važiuodamas apie 60,2 km/h greičiu, pakeitė važiavimo kryptį link dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir užvažiavo ant šaligatvio, kur kliudė dvi pėsčiąsias.
Per avariją žuvo 2005 m. gimusi mergina, o kita to paties amžiaus pėsčioji patyrė sužalojimų – jai buvo nežymiai sutrikdyta sveikata.
Prokuratūros teigimu, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad avarija lėmė vairuotojo veiksmai ir jo padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai.
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