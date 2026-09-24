 Teismas atvers kunigo Tado Švedavičiaus seksualinių nusikaltimų prieš vaikus bylą

Teismas atvers kunigo Tado Švedavičiaus seksualinių nusikaltimų prieš vaikus bylą

2026-09-24 06:35
BNS inf.

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį uždarame posėdyje atvers seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą.

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Tadas Švedavičius
Tadas Švedavičius / Asociatyvi magnific, LNK vaizdo įrašo stop kadras.

T. Švedavičius kaltinamas mažamečių ir nepilnamečių seksualiniu prievartavimu, lytinės aistros tenkinimu pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, jaunesnių negu 16 metų asmenų tvirkinimu, vaiko įtraukimu girtauti, vaiko išnaudojimu pornografijai ir disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas.

Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti šeši civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomos žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios: mažiausia siekia kelis šimtus eurų, o didžiausia viršija 200 tūkst. eurų.

Kaip rašė BNS, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas sakė, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas T. Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiesiems atlyginti žalą.

Kunigui skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.

Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 iki 2025 metų.

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Tadas Švedavičius
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Nusikaltimai prieš vaikus

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